إعلان حكومي عن بيع شقق موقع مطار المثنى.. الأسعار والتفاصيل

2020/11/20 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، عن بيع الشقق السكنية في مجمَّـع دار السلام السكني الواقع في حي السلام {موقع مطار المثنى} وسط العاصمة بغداد.

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