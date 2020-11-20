الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لصحة الإنسان؟

2020/11/20 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}يتنافس الشاي والقهوة على لقب المشروب الأكثر شيوعا عالميا، فهما يقسمان مئات الملايين من البشر في مباراة حامية بخصوص الكوب المفضل، لا سيما مع أو بعد وجبة الإفطار في الصباح.

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