عدنان درجال يطالب بتناول معاناة الشباب في

2020/11/20 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان

درجال، مقدما برنامج (ولاية بطيخ)

الترفيهي الاجتماعي "علي" ، و "أوس

فاضل"، للمرةِ الثانية خلال الاسبوع

الحالي.

ونقل موقع وزارة الشباب والرياضة

وتابعته وكالة نون ان ا

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