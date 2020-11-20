عالمي - عبير خالد يحيي

2020/11/20 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبير_خالد_يحيي أوقفوني..على ذمّة الضميربتهمة تعاطي الحرفوحيازة القصيدورموني في مجاهل الحكايةمقيدة بالنقطةفوق سطر قصير.



نزعوا أرديتي..باعوها في أسواق القماشرايات بخسة مبرقشةقاتمة..وزهيّةقصوا شعري..



وضعوه ( باروكة)على رأس( ميليكان) صلعاءرقصتْ!شُفيتْ من مرض ال(كتاتونيا)! أضافوا إلى قائمتي تهمةً جديدة:متصلة مع عوالم خفية! ......





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