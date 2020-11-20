وحدانية التطور الرأسمالي والبناء الديمقراطي للدولة الوطنية - لطفي حاتم

2020/11/20 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم اثار انهيار خيار التطور الاشتراكي وسيادة وحدانية التطور الرأسمالي كثرة من الرؤى الفكرية الهادفة الى بناء الدولة الوطنية وتعزيز برامجها – الاقتصادية - السياسية وبهذا السياق تثار حزمة من الأسئلة الفكرية - السياسية منها هل يسعى اليسار الديمقراطي الى استلام السلطة واحتكارها؟ وهل طريق العنف الثوري ما زال اسلوبا كفاحيا معتمدا في نضال اليسار الديمقراطي؟ هل يمكن بناء دولة وطنية مستقلة -ديمقراطية على أساس ......





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