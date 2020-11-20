استحضار الهزائم - عدنان الصباح

2020/11/20 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح أبدا لم يكن واردا في حسابات احد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في العلاقة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال فلقد كانت كل الحوارات تدور عن عودة المفاوضات والى احتمال عقد اجتماع قمة مثلا بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أو حتى بوساطة مصرية أو أردنية أو برسالة تطمينات من بايدن أو طاقمه لنجد مبررا لما فعلنا نحفظ به ماء وجوهنا فلم يكن لأموال المقاصة أية علاقة بما جرى ولا بحكاية التنسيق ......





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