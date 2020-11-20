قائد الشرطة الاتحادية يوضح موقف ساحة التحرير والأوامر الصادرة بخصوص التظاهرات- عاجل

2020/11/20 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةتحدث قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، اليوم الجمعة (20-11-2020)، عن وضع قواته في بغداد والمحافظات، مشيرا الى صدور توجيهات جديدة تخص ساحة التحرير.وذكر البطاط في حديث صحفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوضع اليوم في بغداد أفضل بعد قرار رئيس الوزراء، بفتح جسر الجمهورية" مشيرا الى ان "هناك جدية لبذل كل الجهود من أجل إعادة الحركة الطبيعية إلى بغداد".وعن وضع ساحة التحرير، قال الفريق الركن البطاط، ان "الشرطة الاتحادية أسهمت في تنظيف ساحة التحرير، بالتعاون مع المتظاهرين الذين أسهموا في عملية تنظيف الساحة ورفع الخيم".واشار الى ان "الشرطة الاتحادية قامت بتهيئة ورفع الصبات، والآن التظاهرات موجودة يومياً، ومؤمنة بشكل كامل ولم تحصل أي حادثة أو انفلات في هذه الفترة منذ فتح الطريق وحتى الآن، والتظاهر حق مشروع وكفله الدستور".واكد ان واجب قواته "حماية السجون ،وعدم السماح لأي كان بالاقتراب من السجون، أما في بغداد فإن مسؤولية حماية ساحة التحرير لم تكن ضمن واجبات الشرطة الاتحادية، ولكن صدر أمر مؤخراً بأن تكون القوة الماسكة لساحة التحرير من الشرطة الاتحادية"، مؤكدا ان "الوضع الآن طبيعي، ولا يوجد أي احتكاكات داخل الساحة".ودعا البطاط "الأخوة المتظاهرين إلى طلب إجازة للتظاهر للمحافظة على هيبة الدولة، وحتى يكون هناك فيها توقيت،وفيها مطالب أيضاً، وأن لا ترفع لافتات عكس المطالب التي خرجت من أجلها التظاهرات".واردف ان قواته "جادة بأن تكون منطقة التظاهر منزوعة السلاح، وفي ذات الوقت لا يسمح لأي منتسب في منطقة التظاهر بحمل السلاح، ويكون حمل السلاح في محيط منطقة التظاهرات، لأن الشرطة الاتحادية واجبها حماية الدولة والأهداف الحيوية"، ونوه "الآن يمنع أي شخص من الدخول إلى ساحات التظاهر من دون تفتيش، وذلك لمنع دخول الآلات الجارحة والأسلحة، حتى تستطيع القوة الماسكة من تفكيك أي عملية تحدث ،والمتظاهرون متعاونون في هذا الجانب".

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