جلسة حاسمة بين ادارة الشرطة ومدير أعمال البرتغالي يونتيس قبل توقيع عقد التدريب

2020/11/20 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشفت الهيأة الادارية لنادي الشرطة اليوم الجمعة ( 20 تشرين الثاني 2020)، عن عقد إجتماع حاسم بينها وبين وكيل أعمال المدرب الجديد البرتغالي ليونيل بونتس قبل التوقيع على العقد المبرم بين الطرفين لاستلام مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي.

وقالت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، إن :"مدير أعمال المدرب البرتغالي ليونيل بونتس وصل بغداد اليوم الجمعة قبل وضع النقاط على حروف العقد بين الادارة والمدرب".

وكان ليونيل بونتس قد وصل فجر الخميس الى بغداد قبل استلام مهمة تدريب فريق الشرطة.





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