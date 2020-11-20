بابل تقرر إخراج المقرات الأمنية من المدينة الأثرية ومنتجع المحافظة

2020/11/20 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

قرر محافظ بابل حسن منديل السرياوي، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، إخراج المقرات الأمنية من المدينة الأثرية ومنتجع المحافظة.

وقال السرياوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "منتجع بابل والمدينة الاثرية ولكونها متنفسآ لاهالي بابل الكرام قررنا الاتي اخراج كافة المقرات الامنية من المدينة الاثرية ومنتجع بابل واقتصارها بشرطة الآثار والتراث فقط".

وأضاف، أنه "تقرر أيضاً تسهيل كافة الاجراءات التي من شأنها ان تُشعر المواطن بالراحة والاطمئنان".

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