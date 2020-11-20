جدول رحلات لخطوط الجوية ليوم السبت

2020/11/20 | 15:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم غد السبت 20/ 11/ 2020.

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