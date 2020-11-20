العمل تطلق بيع الشقق السكنية في موقع مطار المثنى للموظفين والعمال والمواطنين

2020/11/20 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق بيع الشقق السكنية في مجمَّـع دار السلام السكني في موقع مطار المثنى وهو مايعرف بحي السلام .ونشرت وزارة العمل ، جداول بيانية بالمساحات والأسعار ،خاصة بموظفيهـا والمتقاعدين والعمال المضمونين، وجداول اخرى خاص بالمواطنين كافة ، موضحة ان التسجيل سيكون في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال./انتهى5

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