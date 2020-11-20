مقتل 16 إرهابياً باشتباك معهم داخل اوكارهم السرية في كركوك

2020/11/20 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت القوات الامنية عن قتل 16 عُنصرا إرهابياً باشتباك معهم داخل اوكارهم السرية في محافظة كركوك ، واخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال مُحاولتهم الهرب من المواجهة.واوضح اللواء يحيى رسول ، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان ان " قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر أبتدأت ليلة الخميس و أُكتملت صباح اليوم الجُمعة ، أستُهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات داعـش الإرهابية".واضاف ، ، ان " القوة شرعت بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية"./انتهى5

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