المفوض التجاري للمملكة المتحدة في الشرق الاوسط لتلفزيون عراق 24 HD: التجارة مع العراق تشكل خمس قيمة التجارة مع الشرق الاوسط عمومًا

2020/11/20 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال المفوض التجاري للمملكة المتحدة في الشرق الاوسط سيمون بيني، ان المملكة المتحدة شريك تجاري كبير في الشرق الاوسط عامة وليس في العراق وحسب.

وقال بيني لتلفزيون عراق 24 HD على هامش مؤتمر مجلس الاعمال العراقي البريطاني الذي عقد كأول حدث بعد جائحة كورون، إن “التجارة مع العراق لوحده تصل الى مليار دولار سنويا ومع منطقة الشرق الاوسط تصل إلى 5.5 مليار دولار”.

واختتم مجلس الاعمال العراقي البريطاني اعمال مؤتمره في دبي في اول حدث من نوعه بعد جائحة كوفيد – 19

المؤتمر افتتح من وزير الدولة للشؤون التجارية الامارتية و البارونة ايما نيكلسون و دبلوماسيين اجانب و ممثلي كبار عدد من الشركات البريطانية و الاجنبية العاملة في الشرق الاوسط

تلفزيون 24HD الشريك الاعلامي للمؤتمر يعرض تغطية مفصلة على مدار نشرات الاخبار 1 – 4 -7 مساء توقيت بغداد.

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