كردستان تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

2020/11/20 | 15:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “سجلت 567 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية (188 في اربيل و141 في السليمانية و186 في دهوك و10 في حلبجة و37 في كرميان …

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