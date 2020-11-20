مدير مجلس الاعمال البريطاني العراقي يتحدث لتلفزيون عراق 24 HD:هذا مايحتاجه العراق بعد فتح منفذ عرعر

2020/11/20 | 15:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعتبر مدير مجلس الاعمال البريطاني العراقي ميشيل كرستوفر، أن الخبر الجيد بالنسبة للعراق هو اعادة افتتاح المنافذ ولاسيما المنفذ مع السعودية، مشيرا الى حاجة العراق لاعمال تكميلية على مستوى الطرق ونقاط الاتصال عالية الجودة.

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