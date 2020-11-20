جبهة النجيفي تصدر بياناً في ’اليوم العالمي للطفل’

2020/11/20 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت جبهة الانقاذ والتنمية بزعامة النجيفي، الجمعة، الحكومة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والاجتماعية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة من شأنها حماية الطفل العراقي وما يتعرض له من أخطار جدية تعوق مستقبله.



وذكرت الجبهة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2020)، انه "في ذكرى اليوم العالمي للطفل، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فكيف نحتفل نحن في العراق بحقوق الطفل وذكرى يومه؟".

واضاف البيان ان "تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة تشير إلى أن ما يقرب من 40% من الأطفال العراقيين يتعرضون لخطر فقدان الحقوق والجوع والمرض ، فضلا عن فقدانهم لحقوقهم في التعليم والرعاية الصحية وضمان مستقبلهم في ظل الأوضاع القلقة التي نشأت عن جائحة كورونا ، وتأثيراتها على مختلف الصعد".

واشار البيان الى انه "برغم أن العراق من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، إلا وضع الطفل العراقي يوضح دون لبس أن مستوى الالتزام بالاتفاقية وما تتطلبه المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية هو دون الحد الأدنى من هذه الحقوق ، ما يدعو إلى وقفة وطنية جادة شعارها حماية الطفل العراقي".

واوضح ان "جبهة الإنقاذ والتنمية وهي تدرك التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد، تدعو الحكومة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والاجتماعية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة من شأنها حماية الطفل العراقي وما يتعرض له من أخطار جدية تعوق مستقبله".

وتابع البيان انه "في هذا اليوم، لن يكون للاحتفال بيوم الطفل أي معنى دون أن يتأكد الجميع أن أطفالنا محميون ، وأن هناك اجراءات ومسؤوليات ينبغي تباشر فورا لحمايتهم من الجوع والتشرد والمرض، وتوفير التعليم والتدريب والأمن والصحة والسكن المناسب لهم".

ودعت الجبهة للبدء في "الحلقات التي تعاني بدرجة أكبر، وهم أطفال المخيمات والمدن والقصبات المنكوبة بفعل الإرهاب والقتال".

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