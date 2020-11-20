2020/11/20 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منشأة بحجم ملعب كرة قدم في مدينة كالامانزو بولاية ميشيغان الأميركية، ترتص ثلاجات معدنية كبيرة الحجم، بداخلها زجاجات صغيرة تحتوي على سائل محفوظ في درجات حرارة منخفضة.هذا السائل يحمل أملا للبشرية لإنهاء جائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمل البشرية في القضاء على كورونا.. قصة "الحمض النووي الرسول") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمل البشرية في القضاء على كورونا.. قصة "الحمض النووي الرسول") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).