2020/11/20 | 15:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، توضيحاً بشأن الأنباء التي تداولت اليوم حول ظهور إصابات بفيروس {سارس}..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليس كورونا.. صحة الإقليم ترد على أنباء ظهور فيروس جديد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليس كورونا.. صحة الإقليم ترد على أنباء ظهور فيروس جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).