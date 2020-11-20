الإقليم يسجل 23 وفاة و 567 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/20 | 15:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان يوم الجمعة تسجيل 567 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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