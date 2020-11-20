2020/11/20 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط جاهزية قواته لتأمين الانتخابات ،مشيراً إلى وجود خطة لرفع قسم من السيطرات بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وقال البطاط في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “الوضع اليوم في بغداد أفضل بعد قرار رئيس الوزراء فتح جسر الجمهورية ،والآن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد الشرطة الاتحادية: جاهزون لتأمين الانتخابات ولدينا خطة لتقليل السيطرات المركز الخبري الوطني.

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