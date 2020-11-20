ضبط حاويتين لمواد يمنع إستيرادها في أم قصر الأوسط

2020/11/20 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط حاويتين تحتويان على مواد يمنع استيرادها بمنفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ ميناء ام قصر الأوسط، ضبطت حاويتين حجم 40 قدم بداخلهما مادة (معسل الاركيلة) والذي لا يسمح باستيراده ودخوله العراق التزاما …

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