2020/11/20 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موقف العراق الوبائي خلال يوم: 2543 اصابة مقابل 2904 حالات شفاء برفقة 49 وفاة- عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف العراق الوبائي خلال يوم: 2543 اصابة مقابل 2904 حالات شفاء برفقة 49 وفاة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف العراق الوبائي خلال يوم: 2543 اصابة مقابل 2904 حالات شفاء برفقة 49 وفاة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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