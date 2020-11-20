2020/11/20 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف العراق الوبائي خلال يوم: 2543 اصابة مقابل 2904 حالات شفاء برفقة 49 وفاة- عاجل

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