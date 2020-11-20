السليمانية.. ازاحة الستار عن تمثال الشهيد آزاد هورامي

2020/11/20 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازيح الستار، يوم الجمعة، عن تمثال للشهيد آزاد هورامي وسط مدينة السليمانية.

ازاحة الستار اجريت خلال مراسيم رسمية وبحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني واصدقاء وذوي الشهيد.

الشهيد آزاد هورامي التحق في عمر 18 عاما بجمعية كادحي كوردستان وبعد عامين فقط شارك في الكفاح المسلح.

انتخب الشهيد آزاد هورامي خلال مؤتمرات جمعية كادحي كوردستان والاتحاد الوطني الكوردستاني عضوا قياديا، وذلك لشجاعته وتميزه مثالا للقيادي الثوري المضحي وثقافته، في خدمة الثورة الجديدة.

القيادي الشهيد آزاد هورامي، استشهد في 31 آب 1988 اثناء حملات الانفال، متأثرا بجروح اصيب بها يوم 30 آب 1988.

PUKmedia خاص‌

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