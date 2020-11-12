النواب الكورد يشاركون في جلسة مجلس النواب السبت

2020/11/20 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غد السبت جليته رقم 23 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، اهمها قانون الجرائم المعلوماتية.

وكانت الكتل الكوردستانية قد انسحبت من جلسة التصويت على قانون الاقتراض صباح الخميس 2020/11/12.

النائب حسن نرمو عضو كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، أكد خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الجمعة، على مشاركة جميع النواب الكورد في جلسة يوم غد السبت، مشيرا الى انه لا توجد الى الآن اية توجهات بمقاطعة جلسات مجلس النواب من قبل الكتل الكوردستانية.

هذا ويتضمن جدول الأعمال، والذي من المقرر عقده في تمام الـ 12 من منتصف يوم غد، "طرح موضوع عام للمناقشة بحضور وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص {توسعة المقاعد الدراسية} وسؤال شفهي موجه الى محافظ البنك المركزي العراقي من قبل النائب فالح الساري وسؤال شفهي موجه الى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي من قبل النائب كاظم الشمري".

كما يشمل "تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين وتقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971.

كما وسيتضمن جدول الأعمال مناقشات عامة لمدة 15 دقيقة.

PUKmedia خاص‌

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