الحشد: نصب ابراج كاميرات مراقبة في الطرق الرئيسية ساهم بإلغاء العشرات من السيطرات   

2020/11/20 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد امر اللواء الاول للحشد الشعبي في محافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ، الجمعة، بان نصب ابراج كاميرات مراقبة مع تفعيل الدور الاستخباراتي ساهم في الغاء العشرات من السيطرات الامنية في عموم مدن الانبار .

وقال العيساوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” نصب ابراج مراقبة في الطرق الرئيسية والفرعية وفي داخل الاحياء السكنية مع تفعيل الدور الاستخباراتي من اهم العوامل الايجابية التي ساهمت في الغاء العشرات من السيطرات الامنية التي تم العمل فيها منذ عام 2003 “.

واضاف ان” الغاء العشرات من السيطرات الامنية ساهم في فك الاختناقات المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين كون ان بعض من مواقع هذه السيطرات ونقاط التفتيش كانت السبب الرئيسي في عرقلة حركة التنقل بين منطقة واخرى الا ان وضعها كان نتيجة ما شهده المحافظة من احداث امنية”.

مبينا ان” القوات الامنية تمكنت من احباط العديد من الهجمات الارهابية وكشفها عن طريق ابراج المراقبة فضلا عن تحديد هوية المتورطين بالعمليات الارهابية اثناء تنفيذها واعتقالهم في اقل من 24 ساعة وربما خلال ساعات قليلة من الحادث “.



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