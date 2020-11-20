موقف وبائي جديد للعراق: حالات الشفاء تثأر من الإصابات بحصيلة مرتفعة تجاوزت 460 الفاً

2020/11/20 | 15:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا، فيما اشارت الى ان اجمالي الاصابات تجاوز الـ530 الف اصابة، وجاءت حالات الشفاء بارتفاع عن الاصابات ضمن موقف اليوم.

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