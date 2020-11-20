تعافي التجارة العالمية من كورونا في الربع الثالث من 2020

2020/11/20 | 15:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، بأن تجارة السلع العالمية تعافت في الربع الثالث من 2020، من جراء العزل الصحي بسبب كورونا.

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