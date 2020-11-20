2020/11/20 | 16:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2020)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا البالغة (96) إصابة، والتي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، توزعت على النحو الآتي:

قضاء الرمادي ١٧

قضاء الخالدية ١٤

قضاء العامرية ٤

قضاء الگرمة ٣

قضاء هيت ٢٧

قضاء حديثة ٩

قضاء القائم ٦

قضاء الرطبة ٥

ناحية البغدادي ٤

قضاء عنه ٧

الشفاء ٦٧

وأضاف، "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

وتابع، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار، وتجنب التجمعات، وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات ’الجائحة’ ترتفع في الأنبار وقضاء هيت يتصدر التوزيع اليومي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات ’الجائحة’ ترتفع في الأنبار وقضاء هيت يتصدر التوزيع اليومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).