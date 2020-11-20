العتبة الحسينية تقدم مستشفى متكامل كهدية لأهالي الانبار

2020/11/20 | 16:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الجمعة، عن مواصلة الاعمال في مشروع مستشفى الشفاء في مدينة الرمادي والذي تنفذه العتبة لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كورونا) في محافظة الانبار.

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