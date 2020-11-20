إطلاق نار في الطارمية يروع المواطنين

2020/11/20 | 16:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد :الفرات نيوز} تمكنت دوريات نجدة الطارمية في مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الجمعة، من القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية في الفضاء مما أدى الى ترويع المواطنين.

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