تباشير مفرحة… إطلاق 50 الف جرعة من “لقاح كورونا”: ايام قليلة على تداولها

2020/11/20 | 16:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين “روس بوتريبنادزور”، إن مركز “فيكتور” سينتج قبل نهاية العام 50 ألف جرعة من لقاح”إيبي فاك كورونا” المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف المكتب الصحفي بالهيئة: “حتى الآن تم إنتاج 15 ألف جرعة من هذا اللقاح”.

وأشار إلى أنه يخطط للبدء بعمليات تطعيم المواطنين الروس بلقاح “إيبي فاك كورونا” بشكل واسع في عام 2021.

ونوهت “روس بوتريبنادزور”، بأنه في نهاية العام الحالي 2020، سيتم طرح كميات صغيرة من هذا اللقاح في التداول.

في أكتوبر الماضي، تم رسميا تسجيل اللقاح الروسي الثاني المضاد لفيروس كورونا.

وحينذاك، أكدت “روس بوتريبنادزور”، أن إنتاج لقاح “إيبي فاك كورونا” الذي تم تسجيله رسميا، سينطلق على أساس مركز “فيكتور” الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الذي طور هذا اللقاح.

وأشارت الهيئة إلى أن حزمة اللقاح التي استخدمت في اختباراته السريرية، اجتازت معايير الهيئة بنجاح وحصلت على موافقتها.

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