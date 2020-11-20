تعافي التجارة العالمية من كورونا في الربع الثالث من 2020

2020/11/20 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، بأن تجارة السلع العالمية تعافت في الربع الثالث من 2020، من جراء العزل الصحي بسبب كورونا.

وبينت المنظمة، وجود انتعاش قوي في التجارة خلال الربع الثالث من العام الحالي على خلفية تخفيف إجراءات العزل الصحي بسبب كورونا، لكنها رجحت تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من 2020، بسبب استنزاف الطلب المكبوت والانتهاء من إعادة تكوين المخزونات.

وقالت المنظمة، إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع بنسبة 16.2 نقطة منذ شهر أغسطس الماضي عندما انخفض لمستوى قياسي ليصل إلى 84.5 نقطة، ويرجع ذلك إلى زيادة طلبيات التصدير.

وأضافت المنظمة، أن وضع التجارة لا يزال غير ثابت، في ظل موجة ثانية للفيروس التاجي، التي أدت إلى فرض عزل عام جديد في الكثير من البلدان حول العالم، الأمر الذي يستوجب الدخول في جولة أخرى من إغلاق الأنشطة التجارية.

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