صحة كوردستان توضح بشأن انباء ظهور إصابات بفيروس سارس

2020/11/20 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الجمعة، عدم وجود مصدر او دليل موثوق يثبت وجود صنف فيروس سارس SARS في محافظة السليمانية وظهور اصابات بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (20 تشرين الثاني 2020)، ان "وسائل إعلامية نشرت خبرا مفاده أن صنفا من فيروس سارس SARS تم تشخيصه في مستشفى (آسا) بمدينة السليمانية".

واضافت، ان "من الضروري أن نبين للمواطنين أنه لا يوجد حتى الآن مصدر أو دليل موثوق يثبت وجود هذا الفيروس، وأن عملية الكشف المخبري تجرى لكشف العديد من الفيروسات وهناك أصناف عدة من فيروس سارس تشبه فيروسات كورونا والإنفلونزا وتنتمي لنفس العائلة".

وطمأنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان المواطنين إلى أنه "لا حاجة للقلق وأن فرق وزارتنا تقوم بالمزيد من المتابعة والتحقيق في هذه الشكوك، وأن وزارة الصحة هي المصدر الرسمي الوحيد للإعلان عن هذه الأمور، لكن المؤسف أن بعض وسائل الإعلام يثير توتر المواطنين بدون العودة إلى المصادر الرسمية".

يشار إلى أن وباء متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس، تسبب في عام 2003 بأكثر من 8000 إصابة، مات على إثرها نحو 800 شخص في جميع أنحاء العالم، وقد تم احتواؤه عندما أغلقت الصين أسواق الحيوانات التي يعتقد أنه انتقل منها إلى البشر.

ا.ح

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