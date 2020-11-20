اربيل تشهد حالة ولادة نادرة

2020/11/20 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أحدى مستشفيات محافظة اربيل حالة ولادة مبكرة لطفل تصنف ضمن الحالات النادرة للولادات المبكرة.

وقال الدكتور محمد حسن اخصائي امراض الاطفال والخدج، ان وزن المولود يبلغ وزنه نصف كيلو فقط وانه ولد في وقت مبكر جدا، لافتا الى انه ولد في الاسبوع الـ 22 من الحمل وبشكل طبيعي.

واشار الى ان حالات الولادة هذه نادرة الحدوث، مبينا انه لا مخاطر على حياة المولود وان عملية تنفسه طبيعية وان نسبة الاوكسجين لديه تبلغ 88%.

PUKmedia خاص‌

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