الصحة تصدر ايضاحا حول انتشار فايروس 'سارس' في السليمانية

2020/11/20 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، ايضاحا حول اخبار تحدثت عن انتشار فايروس السارس وسط السليمانية، واصفة تلك الاخبار بالكاذبة والعارية عن الصحة.

وقال الدكتور آسو حويزي خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان اخبارا انتشرت في عدد من الوكالات تفيد بانتشار فايروس سارس (SARA) في مستشفى ئاسا وسط السليمانية.

وأضاف: انه من الضروري اصدار توضيح للمواطنين، بأنه لا يوجد اي مصدر او دليل على وجود الفايروس في المستشفى، مشيرا الى ان عملية الفحص المختبري تجرى لعدد من الفايروسات وهنالك انواع عدة من فايروس السارس مسجلة من نفس (عائلة) فايروس كورونا وفايروسات الانفلونزا الأخرى.

وتابع حويزي، نطمئن المواطنين، ان الوضع لا يستوجب القلق وان فريق طبي من وزارة الصحة بالتعاون مع الفرق الصحية تتابع الموضوع في سبيل اجراء تحقيق حول هذه المسألة، مؤكدا ان وزارة الصحة هي المصدر الرسمي الوحيد لاعلام المواطنين.

PUKmedia ترجمة‌

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