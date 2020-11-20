لاقيمة لأية حضارة بدون قيم… محمد بن راشد

2020/11/20 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم عبر تويتر:

رولا ..



الراحمون يرحمهم الرحمن ..



شكراً لقصتك الجميلة..



شكراً لبلدية دبي ..



ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب ..لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم ..



قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا ..

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