وزارة العمل تعرض شققًا للبيع لجميع المواطنين

2020/11/20 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، عن بيع الشقق السكنية في مجمَّـع دار السلام السكني الواقع في بغداد/ حي السلام/ موقع مطار المثنى.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يسرها أن تعلن عن بيع الشقق السكنية في مجمَّـع دار السلام السكني الواقع في بغداد/ حي السلام/ موقع مطار المثنى”.

وفيما يأتي صور مفرقة تخص المجمَّـع تتضمَّـن جدولين بالمساحات والأسعار: الأول خاص بموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين والعمال المضمونين، والثاني خاص بالمواطنين كافة:

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