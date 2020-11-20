العراق - السعودية: ما أهمية إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي المغلق منذ ثلاثين عاما؟

2020/11/20 | 16:23 - المصدر: فرانس 24

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تستضيف عزيزة واصف في حلقة جديدة من برنامج "ضيف اليوم" الصحافي السعودي زيد بن كمي، للحديث عن إعادة فتح معبر عرعر الحدودي، الخطوة التي أثارت حفيظة الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران تحديدا، متهمة السعودية بمحاولة "استعمار" العراق تحت ستار الاستثمارات.

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