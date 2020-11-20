أكثر من 187 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

2020/11/20 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة شهدت قفزة غير مسبوقة جديدة بأكثر من 187 ألف حالة خلال 24 ساعة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 187833 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 170161 إصابة في اليوم السابق.

وحطمت هذه الحصيلة الرقم القياسي السابق، أي أكثر من 184 ألف إصابة، الذي يعود إلى الأسبوع الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم أمس بواقع 2015 حالة وفاة، مقابل 1848 وفاة في اليوم السابق.

وبشكل عام سجلت في أمريكا حتى اليوم، حسب بيانات الجامعة، 11 مليونا و720318 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي منها 252564 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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