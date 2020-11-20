محمد بن راشد لإعلامية أنقذت طيراً على أحد شواطئ دبي: الراحمون يرحمهم الله

2020/11/20 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، على الإعلامية رولا الخطيب التي نشرت قصة حدثت معها باحدى شواطئ دبي.

رولا ..



الراحمون يرحمهم الرحمن ..



شكراً لقصتك الجميلة..



شكراً لبلدية دبي ..



ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب ..لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم ..



قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا ..



https://t.co/TVRRph751g

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 20, 2020

وقال بن راشد في تغريدة له : رولا ..



الراحمون يرحمهم الرحمن ..



شكراً لقصتك الجميلة..



شكراً لبلدية دبي ..



ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب ..لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم ..



قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا.

وكانت رولا قد نشرت تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر” روت من خلالها قصة حدثت معها أثناء تواجدها باحدى شواطئ دبي.

#دبي_الخير #mydubai pic.twitter.com/PLFjE82kpb

— ROLA ALKHATIB رولا الخطيب (@RALOUL82) November 17, 2020

حيث وجدت طائراً مصاباً فاتصلت ببلدية دبي التي أنقذت بدورها الطائر في أقل من نصف الساعة.

وقالت رولا من خلال “التغريدة”: “إذا كان الحيوان له كل تلك القيمة والإحترام والإهتمام، فعليكم أن تتخيلوا كيف هو حال الإنسان..



الله يحمي الإمارات وتتعلم منها الكثير من الدول التي تعاني من الفساد والصراعات في المنطقة كيف تبنى الأوطان”.

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