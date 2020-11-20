نائب : ما يجري بالاماكن العامة من بينها مول بغداد يكشف فساد المستثمرين

2020/11/20 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جواد الموسوي، اليوم الجمعة، ان اغلب الاماكن العامة المزدحمة لم تلتزم باجراءات الوقاية كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي فضلا عن التعقيم وقياس درجة الحرارة، مؤكدا ان من ضمن هذه الاماكن هو مول بغداد الذي على ما يبدو اصبح الربح بالنسبة لمستثمري هذه الاماكن اهم من حياة الناس.

وقال الموسوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزارة الصحة يجب ان تفعل دورها في فرض قوانين الصحة العامة لتجنب تفشي فايروس كورونا الى درجة لا تحمد عقباها ويصعب السيطرة عليها خصوصا مع بداية موسم الشتاء وامكانية دخول العراق الى الموجة الثانية للكورونا فايرس وفي ظل عدم انتاج لقاح للجائحة لغاية الان”.





واضاف الموسوي، ان “اغلب الاماكن العامة المزدحمة لم تلتزم باجراءات الوقاية كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي فضلا عن التعقيم وقياس درجة الحرارة”، مؤكدا ان من “ضمن هذه الاماكن هو مول بغداد الذي على ما يبدو اصبح الربح بالنسبة لمستثمري هذه الاماكن اهم من حياة الناس”.

واشار الى ان “الالتزام بقوانين الصحة العامة هو لحماية المواطن من الاصابة بكورونا فايروس ووفقا لهذه القوانين تم السماح بأنهاء حظر التجوال وهذا لا يعني اننا تجاوزنا مرحلة الخطر”، متمنيا ان “يرى اجراءات رادعة من قبل وزارة الصحة او الجهات الامنية والتنفيذية ضد المخالفين وخصوصا في الامكان التجارية المزدحمة”.

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