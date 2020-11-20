بند يحرم ثنائي فريق القاسم من اللعب أمام الشرطة

2020/11/20 | 16:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن نادي القاسم الرياضي، غياب ثنائي الفريق الكروي أمام الشرطة في الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “بنداً في العقد يبعد اللاعبان اثير صالح وحيدر عبد السلام في مباراتنا مع نادي الشرطة”.

وانتقل اللاعبان لصفوف فريق القاسم على سبيل الاعارة من نادي الشرطة في الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر ان المباراة بين الفريقين، ستقم يوم الاحد المقبل.



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