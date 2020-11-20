رسميا.. كأس السوبر الأفريقي في القاهرة بدلا من الدوحة

2020/11/20 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، نقل مباراة كأس السوبر الأفريقي 2020 من قطر إلى مصر.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان أوضح فيه أنه بناء على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم، فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، فقد تقررعدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر".

وأكد البيان أن "النسخة الـ 29 من كأس السوبر الأفريقي 2020 ستقام في القاهرة".

ويقام كأس السوبر الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال".

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