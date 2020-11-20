السلطة الفلسطينية ورئاسة بايدن

2020/11/20 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يختلف شخصان بأن إدارة دونالد ترامب ذهبت الى أقصى ما يمكن لأي رئيس أميركي أن يذهب في دعم اسرائيل وحكومة بنيامين نتانياهو الا أن ذلك لا يعني بأن ادارة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن ستعيد بالكامل عقارب الساعة الى الوراء في تعاطيها مع الملف الإسرائيلي - الفلسطيني.

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