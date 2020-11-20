اللكاش: على القارة العجوز استقبال عوائل الارهابيين وعدم التدخل في أعدام الدواعش

2020/11/20 | 16:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استنكر النائب السابق محمد اللكاش وبشدة تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن قيام السلطات العراقية بإعدام (21) ارهابيا بعد اكتساب قراراتهم الدرجة القطعية".

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