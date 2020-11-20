تحديث من آبل يستهدف إعلانات فيسبوك

2020/11/20 | 16:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم شركة "آبل"، منتجة هواتف "آيفون"، إطلاق تحديث في بداية 2021، من شأنه أن يشكّل عنصر إزعاج لشبكة "فيسبوك" ولمنتجي تطبيقات الإعلانات التي تستهدف فئات معينة.

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