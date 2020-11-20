كورونا في العراق .. 49 وفاة واكثر من 2500 اصابة خلال يوم

2020/11/20 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزاررة الصحة، اليوم الجمعة،

الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا

المستجد، فيما اشارت الى تسجيل 2543 اصابة

جديدة بالفيروس و2904 حالة شفاء، اضافة

الى 49 وفاة.

وفي ادناه نسحة مصورة من موقف اليوم:

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