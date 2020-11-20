جهاز مكافحة الإرهاب: مقتل 16 عنصرا من داعش في كركوك

2020/11/20 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

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أطلق جهاز مُكافحة الإرهاب عملية أمنية شملت المنطقة الرابطة بين وادي زغيتون – وادي الخناجر في مُحافظة كركوك استهدفت فيها مفرزة لداعش

بيان للجهاز أكد مقتل ستة عشر عنصرا من داعش خلال الاشتباك معهم داخل مضافاتهم السرية قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات القوة الجوية التابعة للتحالُف الدولي أثناء مُحاولتهم الهرب من المواجهة.

وأضاف البيان، أن قوة من الجهاز عثرت على وثائق هامة وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية عراقية وأجنبية.

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