2543 إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والصحة:

2020/11/20 | 16:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 531769 حالة.وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها سجلت اليوم الجمعة،2904 حالة شفاء تام …

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