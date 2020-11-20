أسعار النحاس ترتفع لأعلى مستوى منذ 2018 بدعم آمال اللقاح

2020/11/20 | 16:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النحاس لأعلى مستوى في عامين ونصف خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تركيز المستثمرين على التطورات الإيجابية بشأن لقاحات كورونا.

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